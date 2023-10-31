По данным DefiLlama, общая стоимость всех активов, заблокированных в протоколах децентрализованного финансирования (DeFi), выросла до 3-х месячного максимума в $42 млрд

Как показывают данные от DefiLlama, общая стоимость активов, заблокированных в децентрализованных финансовых протоколах (DeFi), достигла трехмесячного пика, превысив 42 миллиарда долларов. Этот взлет произошел всего лишь две недели назад, после того как этот показатель оказался на своем минимуме с февраля 2021 года. Эксперты отмечают, что этот подъем рынка обусловлен как ростом цен на основные криптовалюты, так и притоком новых трейдеров и инвесторов, стремящихся получить доход через ставки и кредитование.

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Необходимо вспомнить, что в ноябре 2021 года объем заблокированных активов в сфере DeFi достигал впечатляющих 179 миллиардов долларов. Однако к началу текущего года этот показатель снизился до 38 миллиардов долларов. На 13 октября 2023 года он упал до менее 36 миллиардов долларов. Тем не менее, уже сейчас он составляет 41,96 миллиарда долларов, увеличившись примерно на 10% всего за несколько недель.

В последние две недели цена эфира (ETH), который служит основой для большинства сделок в сфере DeFi, выросла с 1590 до 1810 долларов. В это же время криптовалюты Lido (LIDO) и Aave (AAVE) продемонстрировали значительный рост котировок на 25% и 34% соответственно.

Согласно данным DefiLlama, объем транзакций в протоколах DeFi также вырос до самого высокого уровня с начала марта этого года — 24 октября сделки достигли 4,4 миллиарда долларов. Необходимо отметить, что самый востребованный протокол кредитования на базе Solana, Marinade, увеличил заблокированный объем средств (TVL) на 120% в этом месяце после запуска нового продукта для стейкинга.

Также стоит отметить, что стоимость криптовалюты Solana (SOL) существенно выросла в последнее время. С начала октября этого года данная цифровая валюта подорожала на 72%, практически достигнув отметки в 35 долларов. Ее капитализация в настоящее время составляет 14,68 миллиарда долларов.

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Тем временем в сети Ethereum капитал в протоколах, таких как Enzyme Finance, Spark и Stader, вырос на 37–55%. Относительно новых блокчейнов 1-го уровня (L1), Sui и Aptos также продемонстрировали положительные результаты в этом месяце. Объем заблокированных средств на Sui вырос с 34 миллионов до 75 миллионов долларов. В Aptos только на кредитной платформе Thala сумма замороженных средств достигла 75 миллионов долларов.