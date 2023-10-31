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CriptoB
В 2023 году хакеры украли на $2 млрд меньше чем в прошлом году
Общий объем потерянных средств от хакерских атак снизился в три раза по сравнению с прошлым годом

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За последний год наблюдается значительное сокращение общего объема средств, похищенных хакерами в результате кибератак. По данным DefiLlama, в 2023 году было зафиксировано 75 инцидентов с общим добычей в $1 млрд. Этот показатель существенно ниже, чем в предыдущем году, когда злоумышленники сумели похитить $3,2 млрд в результате 60 атак. Сейчас наблюдается тенденция к более частым, хотя и меньшим взломам.

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Интересно, что лишь в 11 из 75 атак текущего года похищено более $10 млн. Это свидетельствует о том, что хакеры предпочитают мелкие, но более частые атаки. Этот подход, как отмечают эксперты, позволяет им оставаться незаметными и избегать излишнего внимания со стороны СМИ.

Эрик Джардин из Chainalysis подчеркивает, что важно помнить о непредсказуемости хакерских атак. Даже при уменьшении общего объема добычи в текущем году, существует риск изменения ситуации из-за одного или двух крупных инцидентов.

Эксперты также отмечают, что снижение объема похищенных средств связано, в первую очередь, с рыночными факторами, а не с отказом хакеров от криптовалют. Переменчивость цен на криптоактивы играет здесь важную роль.

Тем не менее, крипторынок уже неоднократно подвергался критике из-за различных инцидентов. Он позволяет преступникам отмывать деньги и даже финансировать нелегальные программы. Эксперты в области кибербезопасности предупреждают, что увеличение числа мелких преступлений может быть предвестником более масштабных атак в будущем.

Джейк Мур, советник по глобальной кибербезопасности компании ESET, отмечает, что платформы для хранения криптовалют, хоть и функционируют как банки, не гарантируют высокий уровень защиты. Именно поэтому они становятся все более привлекательными для хакеров.

По данным Beosin, ущерб от взломов, фишинговых атак и раг-пулов в Web3 приблизился к $900 млн за последние три месяца. Это превышает показатели первого полугодия.

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Immunefi также сообщает, что в третьем квартале 2023 года крипторынок понес потери в размере $685 млн, что на 59,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Несмотря на увеличение суммарных потерь, число мошенников, по их данным, уменьшилось.

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