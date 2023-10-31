На прошлой неделе на крипторынок приплыло $326 млн

На протяжении последних пяти недель наблюдается стабильный рост инвестиций в криптовалютные инвестиционные продукты, согласно аналитикам CoinShares. В период с 23 по 27 октября этот тренд выразился в рекордных $326 миллиона, что представляет собой самый значительный прилив средств с июля 2022 года.

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Этот всплеск активности инвесторов объясняется оптимизмом, связанным с ожиданием утверждения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) нового инструмента - спотового ETF на биткоин.

По географическому распределению, США привлекли около 12% этого прилива, что составляет $38 миллионов. В то время как Канада, Германия и Швейцария получили $134 миллиона, $82 миллиона и $50 миллионов соответственно. Позитивный тренд также охватил Азию, где поступило $28 миллионов.

Биткоин (BTC) продолжает удерживать абсолютное доминирование, привлекая 90% от общей суммы в размере $296 миллионов. Рост цен сказался и на шортовых позициях по BTC, которые увеличились на $15 миллионов.

Solana (SOL) снова привлекла внимание инвесторов, привлекая $24 миллиона. Однако, некоторые другие альткоины не показали притока инвестиций.

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Что касается Ethereum (ETH), средства продолжают покидать эту криптовалюту - на прошлой неделе этот показатель составил $6 миллионов.