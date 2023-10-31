Протокол DeFi на основе Cardano Indigo на короткое время занял место среди 10 лучших протоколов децентрализованных финансов (DeFi)

Протокол DeFi, основанный на Cardano Indigo, временно занял почетное место среди десяти наиболее востребованных протоколов децентрализованных финансов (DeFi). Этот инновационный протокол предоставляет пользователям возможность осуществлять торговлю виртуальными аналогами реальных активов на блокчейне, значительно расширяя горизонты возможностей в области DeFi.

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В то время как MakerDAO удерживает свою доминирующую позицию с общим объемом замороженных средств (TVL) в размере 4,78 млрд долларов, JustStables идет следом с TVL в размере 1,644 млрд долларов. Тройку лидеров закрывает Liquity, платформа для децентрализованного заимствования, с фиксированными активами на сумму 648,34 млн долларов.

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Сеть Cardano отмечает резкий взлет интереса к DeFi. На первом месте идет Minswap - децентрализованная биржа с TVL в 47,62 млн долларов. Indigo занимает второе место с TVL в размере 46,94 млн долларов. За ними следуют кредитные платформы Liqwid и Optim Finance с TVL в 21,21 млн долларов США и 13,16 млн долларов США соответственно.