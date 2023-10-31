По мнению замминистра финансов, преимущества цифрового рубля обеспечат ему значительную роль в международной торговле

По словам заместителя министра финансов России, Алексея Моисеева, цифровой рубль обещает сыграть значительную роль в мировой торговле. Его внедрение может привести к сокращению издержек и рисков в сфере внешнеэкономической деятельности. Моисеев подчеркивает, что ключевым фактором успеха будет стандартизация цифровых валют, хотя эта работа пока только начинается. Начало тестирования операций с реальными цифровыми рублями в России с участием 13 крупных банков, включая ВТБ, Альфа-банк и Сбербанк, а также планы присоединения последнего к этому процессу в октябре, являются значимыми шагами в развитии этой цифровой валюты.