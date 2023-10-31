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CriptoB
Аналитики IntoTheBlock оценили рыночную динамику биткоина
В текущем году флагманский криптоактив подорожал более чем в 2 раза, закрепившись выше ключевого уровня $34 000

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В текущем году криптоактив-лидер, биткоин, продемонстрировал впечатляющее укрепление, превысив отметку в $34 000 - это более чем вдвое выше начального показателя. Эксперты из издания IntoTheBlock отметили, что несмотря на этот стабильный рост, цифровой золотой пока не выявляет признаков перегрева. Это позитивный индикатор, указывающий на потенциал дальнейшего укрепления его позиций.

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В своем анализе, аналитики обратили внимание на показатель MVRV - отношение рыночной стоимости актива к его реализованной стоимости. В настоящий момент эта метрика составляет 170%, что на 130% ниже исторического пика, достигнутого в конце 2021 года, когда биткоин приблизился к отметке $69 000. На этом фоне аналитики предполагают, что биткоин сможет преодолеть зону сопротивления в $35 000.

Также стоит отметить, что на протяжении прошлой торговой недели основная криптовалюта находилась в фазе консолидации. Это вполне оправданно, учитывая, что инвесторы, вероятно, решили зафиксировать прибыль в условиях устойчивого роста цен. Кроме того, инвесторы с интересом ожидают результатов предстоящего заседания Федеральной резервной системы, которое завершится 1 ноября.

Согласно анализу показателей CME FedWatch, существует высокая вероятность того, что американский регулятор на этот раз не повысит ключевую ставку рефинансирования. Эту теорию подкрепляет осторожная риторика представителей ФРС. Например, Джером Пауэлл, выступая недавно, отметил, что на текущий момент отсутствует экономическая необходимость в повышении ключевой ставки.

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Важно учитывать, что полного смягчения монетарной политики Федрезерва пока не намечается. Многие экономисты предполагают, что это можно ожидать, по крайней мере, в начале следующего года. На текущий момент курс BTC составляет $34 730, находясь в рамках локального восходящего тренда.

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