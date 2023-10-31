Текущая торговая неделя окажется довольно насыщенной

Эксперты из Bitcoinist делятся своим взглядом на ключевые события с 30 октября по 5 ноября 2023 года. Основное внимание, как предполагается, будет уделено предстоящему заседанию Федеральной резервной системы, запланированному на 1 ноября, а также пресс-конференции Джерома Пауэлла. Инвесторы с большим интересом будут следить за его выступлением и риторикой.

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Многие аналитики сходятся во мнении, что на этот раз ФРС оставит ключевую ставку на уровне 5,5%. По данным метрики CME FedWatch, вероятность этого сценария составляет 96,2%. Экономисты подчеркивают, что в настоящий момент регулятору следует действовать с осторожностью, учитывая, что риски рецессии до сих пор остаются в игре.

Представители Goldman Sachs высказали мнение, что Федеральная резервная система пока не намерена ужесточать монетарную политику. В то же время они указывают, что благодаря устойчивому экономическому росту и стабильности на рынке труда у регулятора есть некоторый резерв для маневра.

Также в текущей неделе продолжаются показания бывшего главы обанкротившейся биржи FTX Сэма Бэнкман-Фрида в суде. Затем запланирован перекрестный допрос предпринимателя. Аналитики предполагают, что сам судебный процесс может завершиться к концу недели.

С 30 октября по 3 ноября в Амстердаме пройдет конференция Breakpoint от блокчейн-стартапа Solana. Это событие, способное оказать влияние на весь криптовалютный сектор, заслуживает внимания. В предыдущем году разработчики платформы представили концепцию двух фондов на общую сумму $250 млн.

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Ранее аналитики издания IntoTheBlock подчеркнули, что цена основной криптовалюты, вероятно, продолжит расти в ближайшем будущем. Они считают, что у биткоина есть потенциал преодолеть зону предложения в $35 000.