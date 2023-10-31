Частичное оживление рынка цифровых активов оказалось неспособно преодолеть консервативные настроения инвесторов и последствия длительной нехватки ликвидности, утверждают аналитики исследовательской группы FalconX





Консервативные настроения инвесторов и продолжающаяся нехватка ликвидности, по мнению аналитиков из FalconX, оказали сильное воздействие на частичное оживление рынка цифровых активов. Несмотря на недавнее возобновление торговой активности, исчерпывающееся частично спекуляциями в предвкушении принятия ETF на биткоины, глубина криптовалютного рынка пока остается на исторически низком уровне. Специалисты из FalconX подчеркивают, что способность рынка расширять предложения активов и средний объем торговых операций держатся в узких рамках, составляя всего 1% от общей капитализации.

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Эти выводы совпадают с мнением экспертов аналитической компании Kaiko. Они считают, что долгосрочный дефицит ликвидности, обусловленный колоссальными потерями маркетмейкеров в связи с крахом биржи FTX, сильно сдерживает рынок цифровых активов и делает его менее отзывчивым к позитивным сигналам, замедляя процесс восстановления.

Важным фактором, препятствующим притоку новых денежных средств на рынок цифровых активов, может быть рост процентных ставок в традиционном секторе финансов. В условиях уменьшенной ликвидности часть криптоактивов утратила свою привлекательность для инвесторов, в то время как традиционные финансовые инструменты приобретают большую привлекательность и надежность. По данным компании Delphi Digital, общие объемы торгов криптоактивами как на централизованных, так и на децентрализованных биржах находятся на минимуме за последние многие годы.

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Бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс (Arthur Hayes) считает, что рост курса BTC не имеет прямого отношения к "хайпу вокруг ETF на биткоин". По его мнению, инвесторы приобретают BTC в предвкушении "высокой инфляции в условиях глобальных конфликтов".