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CriptoB
Роберт Кийосаки раскритиковал инвесторов в акции
Американский инвестор, бизнесмен и автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки в своем X (ранее Twitter) назвал инвесторов, которые вкладывают в акции и облигации в соотношении 60/40, «кораблем дураков»

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В своем последнем высказывании на социальной платформе Х (предварительно известной как Twitter), американский инвестор, успешный предприниматель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки выразил критику к инвесторам, распределяющим свои финансовые вложения в соотношении 60/40 между акциями и облигациями, называя их "пассажирами корабля дураков". По мнению Кийосаки, подобная стратегия в 2024 году приведет к наибольшим финансовым неудачам.

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Заявляя о необходимости пересмотра подхода к инвестированию, бизнес-гуру предлагает альтернативную схему вложений: 75% в драгоценные металлы (золото, серебро), криптовалюту (биткоин) и 25% в недвижимость и акции энергетического сектора. По словам Кийосаки, такая диверсификация позволит выжить даже в случае крупнейшего кризиса в истории человечества.

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Кроме того, американский инвестор предсказывает дальнейший рост биткоина, прогнозируя его достижение отметки в $135 000. Он также отмечает, что представители высшего класса активно вкладывают свои ресурсы в эту криптовалюту.

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