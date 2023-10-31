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Генеративный искусственный интеллект в короткий срок произвел революцию в различных аспектах повседневной жизни. Однако с ростом его популярности наметился неприятный побочный эффект - учащение фишинговых атак на электронные почты обычных пользователей. Представители компании ShashNext отметили, что с появлением ChatGPT количество фишинговых писем увеличилось на 1265%.
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Согласно отчету компании, за четвертый квартал прошлого года было зафиксировано около 31 тыс. атак, что на 967% больше, чем в последнем квартале 2021 года. 68% всех атак были направлены на компрометацию деловых электронных почт, а в 39% случаев атаки были проведены через мобильные устройства пользователей с использованием поддельных SMS.
Генеральный директор ShashNext Патрик Харр подчеркнул: «Сейчас идут споры о реальном влиянии генеративного искусственного интеллекта на деятельность киберпреступников. Но мы можем утверждать, что злоумышленники часто используют ChatGPT для целенаправленных атак на мобильные устройства и корпоративные электронные почты интернет-пользователей».
Учитывая активность киберпреступников, специалистам в области кибербезопасности следует разрабатывать соответствующие системы, способные эффективно противостоять мошенникам. Это указывает на необходимость внедрения в программы безопасности компаний элементов искусственного интеллекта. В общем, Патрик Харр положительно оценивает способность ИИ противостоять преступникам.
На прошлой неделе эксперты корпорации RAND предупредили, что преступники могут использовать искусственный интеллект для обучения проведению вооруженных нападений. Хотя ИИ не предоставляет информации о создании оружия, потенциальные нарушители могут разрабатывать стратегии преступлений на основе его подсказок.