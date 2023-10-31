Генеративный ИИ за короткий промежуток времени произвел революцию почти во всех аспектах повседневной жизни

Генеративный искусственный интеллект в короткий срок произвел революцию в различных аспектах повседневной жизни. Однако с ростом его популярности наметился неприятный побочный эффект - учащение фишинговых атак на электронные почты обычных пользователей. Представители компании ShashNext отметили, что с появлением ChatGPT количество фишинговых писем увеличилось на 1265%.

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Согласно отчету компании, за четвертый квартал прошлого года было зафиксировано около 31 тыс. атак, что на 967% больше, чем в последнем квартале 2021 года. 68% всех атак были направлены на компрометацию деловых электронных почт, а в 39% случаев атаки были проведены через мобильные устройства пользователей с использованием поддельных SMS.

Генеральный директор ShashNext Патрик Харр подчеркнул: «Сейчас идут споры о реальном влиянии генеративного искусственного интеллекта на деятельность киберпреступников. Но мы можем утверждать, что злоумышленники часто используют ChatGPT для целенаправленных атак на мобильные устройства и корпоративные электронные почты интернет-пользователей».

Учитывая активность киберпреступников, специалистам в области кибербезопасности следует разрабатывать соответствующие системы, способные эффективно противостоять мошенникам. Это указывает на необходимость внедрения в программы безопасности компаний элементов искусственного интеллекта. В общем, Патрик Харр положительно оценивает способность ИИ противостоять преступникам.

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На прошлой неделе эксперты корпорации RAND предупредили, что преступники могут использовать искусственный интеллект для обучения проведению вооруженных нападений. Хотя ИИ не предоставляет информации о создании оружия, потенциальные нарушители могут разрабатывать стратегии преступлений на основе его подсказок.