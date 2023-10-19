Появление спотового биржевого фонда на базе первой криптовалюты — скорее «вопрос когда, а не если», заявил главный юрисконсульт Grayscale Investments Крейг Салм

Крейг Салм, главный юрисконсульт Grayscale Investments, уверен, что появление спотового биржевого фонда на базе первой криптовалюты станет неизбежностью. Это заявление он сделал в ходе выступления на радио SiriusXM, как сообщает The Block.

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Салм выразил оптимизм относительно запуска нового продукта, основываясь на решении Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о преобразовании GBTC в биткоин-ETF, которое было принято без оспаривания.

Юрист также подчеркнул, что Grayscale активно взаимодействует с властями Вашингтона, чтобы обсудить стратегию регулирования крипторынка. В настоящее время законодатели рассматривают два важных законопроекта: один для всей сферы цифровых активов и отдельный для стейблкоинов.

Салм выразил удивление тем, что имеется два законопроекта, прошедших через Комитет и переданных в Палату представителей. Это представляет собой значительный прогресс, который ранее не наблюдался в криптосфере.

Ранее дисконт биткоин-траста от Grayscale Investments по сравнению с чистой стоимостью активов сократился до 15,87% - минимального уровня с декабря 2021 года. Этот рост обусловлен увеличившимися ожиданиями запуска ETF на базе биткоина.

Экс-юрист SEC Джон Рид Старк исключил вероятность одобрения спотового биржевого биткоин-фонда. Однако эксперты из Bernstein и бывший председатель SEC Джей Клейтон оценивают шансы на успех новой волны претендентов как очень высокие.

В июле SEC начала рассматривать заявки на спотовые биткоин-ETF от BlackRock, VanEck, Invesco, Fidelity Investments и WisdomTree, а затем к ним присоединилась Franklin Templeton. Пока регулятор не дал одобрения на запуск спотовых ETF на цифровое золото, за исключением продуктов на базе фьючерсов от ProShares и Valkyrie Investments.

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Напомним, что 31 августа SEC отложила принятие решения по нескольким биткоин-ETF, как минимум до середины октября. В конце сентября регулятор перенес рассмотрение заявок на январь 2024 года. В то время, как 16 октября цифровое золото преодолело отметку в $30 000 после фейковой новости от Cointelegraph о предполагаемом одобрении заявки от BlackRock.