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CriptoB
Регулятор США разработает план оценки крипторисков
Офис генерального инспектора (OIG) изучил работу Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC)

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Офис генерального инспектора (OIG) детально изучил деятельность Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) и пришел к выводу, что существует неотложная необходимость в разработке четкого плана оценки крипторисков.

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FDIC выразила обеспокоенность тем, что американские банки оказались не готовы к адаптации к требованиям, предъявляемым регулятором в сфере криптовалют. В ответ на эти выводы, агентство намерено разработать новый план для систематической оценки рисков, связанных с цифровыми активами, как подробно представлено в отчете регулятора.

Тем временем, OIG подчеркнул, что у FDIC нет установленных четких процедур для надзора за подчиненными учреждениями и не завершено оценивание рисков, связанных с криптоактивами.

Это привело к выводу, что без эффективного управления со стороны FDIC, другие организации могут оказаться неспособными предпринять действенные меры по смягчению значительных рисков, связанных с криптовалютами. Более того, отсутствие процесса оценки может создавать впечатление, будто надзорный орган не поддерживает компании, работающие в области криптовалют.

FDIC выразила согласие с всеми рекомендациями отчета и намерена представить план оценки к концу января 2024 года.

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Отчет также подчеркнул, что некоторые криптовалютные платформы вводят в заблуждение своих клиентов относительно того, что их депозиты защищены FDIC. В качестве примера была приведена ситуация с неуказанной криптовалютной биржей, которая более года предоставляла ложную информацию о страховании депозитов FDIC. В прошлом году несколько криптовалютных компаний США объявили о банкротстве, и Федеральная торговая комиссия США (FTC) обратилась к брокеру Voyager в связи с ложными заявлениями о страховании средств в FDIC.

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