Нью-Йорк подал в суд на Gemini, DCG, обвиняя компании в мошенничестве на 1,1 миллиарда долларов

В иске, поданном Нью-Йорком против компаний Gemini и DCG, заявляется о мошенничестве на общую сумму 1,1 миллиарда долларов. Генеральный прокурор Нью-Йорка, Летиша Джеймс, утверждает, что более 230 000 инвесторов стали жертвами обмана со стороны этих организаций. Дополнительно, руководителю DCG, Барри Силберту, вменяется попытка скрыть истинное финансовое положение компании.

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Иск направлен против компании Gemini, управляющей криптовалютной биржей, и ее подразделения Genesis Global Capital, принадлежащего Digital Currency Group. Их обвиняют в неполной раскрытости рисков программы криптокредитования, запущенной в 2021 году.

Фирма Gemini, основанная Тайлером и Кэмероном Винклвоссами, вводила клиентов в заблуждение относительно степени риска своих кредитных операций с Genesis. Она не раскрывала, что более 60% этих кредитов в конечном счете оказались в сфере криптотрейдинга Бэнкмана-Фрида.

Претензии Нью-Йорка всплыли после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против Genesis и Gemini в связи с неудачной программой Gemini Earn. Компания Genesis, находящаяся в процессе банкротства, также обратилась в суд к своей материнской компании Digital Currency Group, требуя возврата около $620 миллионов непогашенных кредитов.

Этот случай является лишь еще одним примером проблем в сфере криптовалютной индустрии, где нормы регулирования оставляют желать лучшего. Генеральный прокурор подчеркнула, что их офис намерен продолжить борьбу с мошенническими компаниями в этой сфере и принять меры по ужесточению регулирования для защиты инвесторов.

Нью-Йорк стремится запретить компаниям Gemini, Genesis и Digital Currency Group участвовать в сфере финансовых инвестиций. Джеймс также требует компенсации для инвесторов и возврата незаконно полученных доходов.

Genesis также обвиняют в игнорировании необходимости проведения надлежащего аудита Three Arrows и в предоставлении ложной информации Gemini, утверждая, что они регулярно проверяют финансовую отчетность своих заемщиков. Результаты государственного расследования показали, что такие проверки не проводились более двух лет.

В июле 2022 года совет менеджеров Gemini рассмотрел вопрос о прекращении программы Gemini Earn из-за рисков, связанных с Genesis. Один из членов совета директоров сравнил финансовое состояние компании с кризисом Lehman Brothers.

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Силберт и бывший генеральный директор Genesis, Майкл Моро, обвиняются в систематической дезинформации инвесторов, а также в предоставлении Gemini недостоверной информации о финансовых проблемах. Согласно жалобе, Genesis утаивала от Gemini существование векселя на 1 миллиард долларов, который был выписан с целью утаивания масштабов своих убытков. Ранее биржу Gemini уже подозревали в манипуляциях с KYS.