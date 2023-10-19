Zuger Kantonalbank, один из крупнейших банков Швейцарии по размеру активов, открыл предложения по торговле и хранению шести криптовалют, включая XRP

Zuger Kantonalbank, один из крупнейших банков Швейцарии по размеру активов, анонсировал инновационное предложение по обмену и хранению шести криптовалют, включая XRP. Этот шаг стал результатом плодотворного партнерства с Sygnum Bank, мировым лидером в области цифровых активов. Первым среди кантональных банков Швейцарии, Zuger внедрил подобное криптовалютное предложение. Кантональный банк - это коммерческое банковское учреждение, принадлежащее правительству.

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В соответствии с официальным заявлением, Zuger Kantonalbank применит высокие стандарты безопасности к своей криптовалютной платформе, включая XRP, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Polygon (MATIC), Litecoin (LTC) и Uniswap (UNI). Партнерство с Sygnum Bank предоставляет Zuger возможность использовать протокол B2B (B2B) на базе API Sygnum для криптоторговли и связанных услуг. Этот протокол уже успешно внедрен более пятнадцатью банками в Швейцарии и другими ключевыми финансовыми учреждениями по всему миру.

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Клиенты Zuger Kantonalbank теперь имеют доступ к услугам криптовалютной торговли через мобильную банковскую платформу. Официальный сайт банка указывает, что предложение уже активно и поддерживает шесть упомянутых криптоактивов. Эти услуги доступны клиентам с дебетовыми и депозитарными счетами. Они могут приобретать, продавать и хранить XRP и другие поддерживаемые активы с помощью мобильной платформы Zuger, без необходимости использования внешнего кошелька или обращения к сторонней криптобирже.