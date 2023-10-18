ЦБ РФ не собирается устанавливать ограничения на использование цифрового рубля

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) не намерен накладывать ограничения на использование цифрового рубля. Алла Бакина, директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ, подтвердила это в ходе вебинара «Цифровой рубль». Ранее глава ЦБ, Эльвира Набиуллина, отметила, что внедрение цифрового рубля будет исключительно добровольным, и никто не будет принуждать к его использованию.

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Бакина также подчеркнула, что устанавливать ограничения на категории расходования цифровых рублей, позволяя их тратить только на определенные товары, противоречит сути цифровой валюты. Ведь ее цель — быть удобной в использовании, поэтому введение ограничений абсолютно неуместно.

Кроме того, Бакина подчеркнула, что даже если предположить введение ограничений, они принесли бы значительные издержки и не принесли бы никакой пользы ни банкам, ни клиентам.

Необходимо напомнить, что с 15 августа 2023 года ЦБ РФ и группа банков начали тестировать операции с цифровым рублем. Этот процесс включает в себя открытие кошельков в цифровых рублях как для банков, так и для клиентов (как физических, так и юридических лиц), а также переводы в цифровых рублях между клиентами и оплату в торгово-сервисных предприятиях.

В этом тестировании участвуют десятки компаний, физических лиц и банков в различных городах страны. Ранее в ЦБ отмечали, что планируется создание шаблонов платежей на платформе цифрового рубля, что позволит клиентам выбирать, хотят ли они использовать эти шаблоны для своих операций или нет.

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Массовое внедрение цифрового рубля запланировано на 2025 год. По сообщениям, в следующем году в тестировании примет участие и Сбербанк. Власти убеждены, что цифровой рубль будет пользоваться спросом как среди населения, так и среди компаний, и содействует созданию более устойчивой и безопасной финансовой системы.