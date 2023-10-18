Взломавший DeFi-протокол Platypus Finance хакер вернул 90% украденных активов после переговоров с командой

В ходе атаки, произошедшей 12 октября, DeFi-протокол Platypus Finance, основанный на сети Avalanche, подвергся взлому. После интенсивных переговоров с командой проекта, хакер вернул владельцам 90% украденных активов. Этот действенный шаг помог сократить общие потери до примерно 18 000 AVAX, что на момент написания составляло около $164 700.

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Заявление команды Platypus подчеркнуло, что они соблюдают свои обязательства и гарантируют отсутствие юридических претензий.

Это не первый инцидент для Platypus. В феврале, злоумышленники, воспользовавшись мгновенным займом и логической ошибкой в механизме проверки платежеспособности контракта, смогли вывести активы на $8,5 млн. Следует отметить, что впоследствии полиция Франции задержала подозреваемых в этой атаке.

В ответ на данный инцидент, Platypus временно приостановил все пулы ликвидности и приступил к тщательной проверке безопасности. Команда проекта обещает скоро предоставить информацию о восстановлении вывода средств.

Кроме того, в этом месяце еще несколько криптопроектов оказались жертвами атак, однако им удалось вернуть значительную часть потерянных средств. Например, хакер перевел бирже HTX (ранее известной как Huobi) 5000 ETH, украденных в конце сентября, в обмен на вознаграждение в 250 ETH. Также взломщик SocialFi-платформы Stars Arena на базе Avalanche согласился возместить примерно 90% потерь от эксплойта, получив в награду 27 610 AVAX.

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В общем, в третьем квартале текущего года проекты Web3-экосистемы сумели вернуть 8,9% от общего ущерба, вызванного взломами и скамами. Это составило $61,2 млн из общей суммы потерь в размере $685,5 млн.