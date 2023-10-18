Технический директор Ripple Labs Inc. Дэвид Шварц задал Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) наводящий на размышления вопрос о статусе Ethereum (ETH)

Технический директор Ripple Labs Inc., Дэвид Шварц, внес существенный вклад в дискуссию о статусе Ethereum (ETH) перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Обращение Шварца заостряет внимание на ключевом вопросе: следует ли рассматривать продажу Ethereum на вторичных рынках как операции с ценными бумагами. Этот риторический запрос набирает обороты в контексте продолжающегося судебного разбирательства между Ripple и SEC, а также в контексте его влияния на другие торговые площадки.

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Действуя в рамках своих полномочий, SEC напоминает о важности получения информации от официального источника, а не из сторонних источников в интернете. Это пришло в ответ на распространение фейковых новостей о решении по заявке на спотовый ETF iShares Bitcoin от BlackRock.

На сегодняшний момент XRP - единственная альткойна, обладающая четким юридическим статусом в США, что позволяет торговать им на вторичных рынках без риска расценивания этого как продажу ценных бумаг. Это правовое решение было достигнуто после более чем двухлетнего судебного процесса.

С учётом сложности данного вопроса, ответ со стороны регулятора будет воспринят как сигнал к дальнейшим действиям, и SEC, безусловно, осознаёт важность этого момента.

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Полагаясь на свои полномочия, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) находится в непростом положении. Присутствие корпораций такого уровня, как BlackRock и Fidelity, в борьбе за спотовые ETF для биткоина создаёт дополнительные сложности. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на установлении юридической ясности в сфере криптовалют, агентство прибегает к стратегии толкования существующих законов в свою пользу.