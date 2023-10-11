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CriptoB
ЦБ Нигерии: Цифровая найра не угрожает финансовой безопасности страны
Центральный банк Нигерии (CBN) объявил, что государственная цифровая валюта eNaira не способна представлять угрозу для финансовой и экономической стабильности страны

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Комитет Центрального банка Нигерии (CBN) утверждает, что государственная цифровая валюта eNaira не представляет угрозу финансовой и экономической стабильности страны. Иса АбдулМумин, директор по корпоративным коммуникациям CBN, выразил беспокойство по поводу некоторых опасений, высказанных в местных СМИ относительно данной цифровой валюты. Он подчеркнул, что, несмотря на распространение информации о потенциальных рисках, успешное внедрение eNaira среди граждан продолжает свой ход. АбдулМумин добавил, что государственный стейблклоин дополняет существующую платежную систему страны, а не стремится заменить или конкурировать с банками.

«Обычно мы не комментируем новости, однако сейчас считаем необходимым прояснить ситуацию, чтобы избежать недоразумений. Структура eNaira продолжает развиваться и претерпевать изменения с целью улучшения пользовательского опыта. Мы призываем жителей Нигерии использовать eNaira для расширения доступа к финансовым услугам», — подчеркнул АбдулМумин.

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Нигерия стала первой африканской страной, запустившей свою собственную цифровую валюту. eNaira была представлена 25 октября 2021 года при бывшем президенте Мухаммаду Бухари (Muhammadu Buhari). Предполагалось, что за десять лет государственная цифровая валюта поможет увеличить внутренний валовой продукт (ВВП) Нигерии на $29 миллиардов.

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В марте Центральный банк Нигерии объявил, что объем транзакций с цифровой найрой с момента запуска вырос на 63% и составил $47,7 миллионов. В июле банк усовершенствовал мобильное приложение для цифровой найры, включив технологию NFC для бесконтактных платежей.

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