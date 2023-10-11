Возникшая напряженность на Ближнем Востоке может отразиться на рынке криптовалют и вызвать краткосрочное снижение стоимости всех рисковых активов

Конфликт, разгоревшийся на Ближнем Востоке, имеет потенциал повлиять на криптовалютный рынок, вызвав краткосрочное снижение стоимости рисковых активов. Эксперты, давая интервью CoinDesk, считают, что как биткоин (BTC), так и эфир (ETH) могут пострадать в ближайшей перспективе.

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Грета Юань, руководитель отдела исследований платформы цифровых активов VDX, отмечает, что "глобальные инвесторы чувствительны к риску распространения конфликта на соседние нефтедобывающие страны". С ухудшением геополитической обстановки на Ближнем Востоке и негативными настроениями на рынке, цена золота на спотовом рынке выросла на почти 1%.

Главный операционный директор биржи BTSE, Джефф Мей, подчеркивает, что "мы наблюдали небольшой спад в котировках биткоина (BTC) после шокирующих новостей о конфликте на Ближнем Востоке. Однако стоимость быстро стабилизировалась". Он также отмечает, что криптовалютные активы проявили устойчивость перед растущими геополитическими потрясениями в прошлом.

Алекс Купцикевич, старший рыночный аналитик FxPro, напоминает о том, что введение США санкций против России сопровождалось резким восстановлением котировок BTC и более широкого криптовалютного рынка. Он также предупреждает о возможных макроэкономических последствиях, указывая, что при реализации рисков эскалации и расширения конфликта следует обратить внимание на цены на энергоносители. Рост цен на нефть может вызвать волну распродаж, а ожидание ужесточения денежно-кредитной политики представляет значительный риск для активов, таких как биткоин, и криптовалютного рынка в целом.

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Купцикевич также добавляет, что "в случае быстрого возвращения к нормальной жизни, это может быть положительным для индустрии цифровых валют. Но на данный момент такой сценарий кажется маловероятным".