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Конфликт, разгоревшийся на Ближнем Востоке, имеет потенциал повлиять на криптовалютный рынок, вызвав краткосрочное снижение стоимости рисковых активов. Эксперты, давая интервью CoinDesk, считают, что как биткоин (BTC), так и эфир (ETH) могут пострадать в ближайшей перспективе.
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Грета Юань, руководитель отдела исследований платформы цифровых активов VDX, отмечает, что "глобальные инвесторы чувствительны к риску распространения конфликта на соседние нефтедобывающие страны". С ухудшением геополитической обстановки на Ближнем Востоке и негативными настроениями на рынке, цена золота на спотовом рынке выросла на почти 1%.
Главный операционный директор биржи BTSE, Джефф Мей, подчеркивает, что "мы наблюдали небольшой спад в котировках биткоина (BTC) после шокирующих новостей о конфликте на Ближнем Востоке. Однако стоимость быстро стабилизировалась". Он также отмечает, что криптовалютные активы проявили устойчивость перед растущими геополитическими потрясениями в прошлом.
Алекс Купцикевич, старший рыночный аналитик FxPro, напоминает о том, что введение США санкций против России сопровождалось резким восстановлением котировок BTC и более широкого криптовалютного рынка. Он также предупреждает о возможных макроэкономических последствиях, указывая, что при реализации рисков эскалации и расширения конфликта следует обратить внимание на цены на энергоносители. Рост цен на нефть может вызвать волну распродаж, а ожидание ужесточения денежно-кредитной политики представляет значительный риск для активов, таких как биткоин, и криптовалютного рынка в целом.
Купцикевич также добавляет, что "в случае быстрого возвращения к нормальной жизни, это может быть положительным для индустрии цифровых валют. Но на данный момент такой сценарий кажется маловероятным".