Стало известно, что американская сеть супермаркетов Trader Joe’s на прошлой неделе подала жалобу в суд на создателей децентрализованной биржи (DEX) Trader Joe

В последней неделе поступила информация о том, что сеть американских супермаркетов Trader Joe's подала иск в суд против создателей децентрализованной биржи (DEX) Trader Joe. Представители компании утверждают, что криптовалютный стартап нарушает федеральные права на товарный знак.

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В документах утверждается, что обвиняемые управляют цифровой платформой Trader Joe и используют домен traderjoexyz. По мнению юристов, название площадки слишком близко к имени популярной сети супермаркетов, что представляет собой нарушение законов.

Юридическое представительство также утверждает, что разработчики криптовалютной платформы использовали известное имя в корыстных целях, поскольку рассказ о вымышленном "Трейдере Джо" слишком схож с началом истории компании. Она начала свой путь с продажи урожая на местном рынке, что сформировало основу для известной сети.

Важно отметить, что данная судебная претензия может повлиять на цену токенов JOE. По данным аналитических сервисов, за прошедшие сутки котировки данной криптовалюты снизились на 2,75% к 10 октября. За неделю значение упало на 5,2%, достигнув уровня в $0,23. Рыночная капитализация составила $79,61 млн.

За последние 24 часа совершено сделок на сумму $7,09 млн.

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Trader Joe — одна из наиболее известных децентрализованных бирж, построенных на блокчейн-сети Avalanche. После успешного старта платформа расширила свою поддержку, включив BNB Chain, Arbitrum и Ethereum. По данным, на этой платформе заблокировано (TVL) около $77 млн в различных токенах. Сервис обработал сделки на сумму более $25 млн в сентябре 2023 года.