Заместитель управляющего ЦБ Франции Дени Бо считает, что цифровые валюты центральных банков должны разрабатываться с учетом токенизации активов, иначе люди будут использовать стейблкоины

Дени Бо, заместитель управляющего Центрального Банка Франции, высказал убедительную позицию по разработке цифровых валют, подчеркивая важность интеграции токенизации активов. По его мнению, в противном случае существует вероятность, что люди обратят внимание на стейблкоины в качестве альтернативы. На текущий момент токенизированные активы занимают небольшую долю в общем объеме финансовых рынков, но этот баланс может скоро измениться.

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Бо также подчеркнул, что технология распределенного реестра (DLT) в контексте токенизации активов предоставляет возможность более прозрачного отслеживания торговых операций. Вместе с тем для успешной реализации этой концепции необходима поддержка со стороны центральных банков и законодателей, которые разработают соответствующие нормы.

Примечательно, что токенизация обещает упростить и ускорить процессы торговли цифровыми активами, а также раскрывает новые перспективы, включая возможности долевого владения активами. Важным моментом, подчеркнутым Бо, является необходимость конструктивного регулирования, создающего систему доверия для развития инновационных проектов, а не только реагирующего на кризисы.

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Бо также выразил убеждение, что государственные криптовалюты могут улучшить процессы трансграничных платежей и следует сделать их приоритетной задачей для центральных банков. В недавних исследованиях Французский Центральный Банк, совместно с другими Центральными Банками и Банком международных расчетов (BIS), успешно протестировал оптовые Цифровые Валюты Центральных Банков для трансграничной торговли и расчетов. Дени Бо также ранее призвал законодателей разработать четкие правовые нормы для регулирования сферы децентрализованных финансов (DeFi).