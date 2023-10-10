Неделю назад в свет вышла книга американского писателя и финансового журналиста Майкла Льюиса об основателе FTX

Всего неделю назад вышла в свет книга американского писателя и финансового журналиста Майкла Льюиса, посвященная основателю FTX - Сэму Бэнкману-Фриду. В ней Льюис поделился деталями биографии предпринимателя, который откровенно рассказал о событиях своей жизни. Несомненно, крах FTX и судебное разбирательство с Бэнкманом-Фридом привлекли внимание публики, однако Льюис не предложил множества новой информации.

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Название книги - 'Знак бесконечности: взлет и падение нового магната' - пока не вошло в список бестселлеров, но стоит рассказать о взгляде Льюиса на это произведение. Он раскрывает детали, предшествующие краху FTX, включая попытку Бэнкмана-Фрида предотвратить повторную кандидатуру Дональда Трампа, а также описывает отношения с Кэролайн Эллис из Alameda Research.

Особое внимание уделено истории руководителя FTX, включая его финансовые стратегии и взаимодействие с другими личностями. Льюис подчеркивает мотивацию Бэнкмана-Фрида, основанную на 'эффективном альтруизме', идеи максимизации прибыли ради благотворительности.

Автор описывает и отношения Бэнкмана-Фрида с медиа и влиятельными личностями, подчеркивая его особенности и приверженность видеоиграм, а также некоторую недостаточную дисциплинированность в выполнении обязанностей.

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По мнению Льюиса, Бэнкман-Фрид был гением в понимании криптовалютного рынка, но не всегда справлялся с обычными задачами взрослой жизни. Вопрос о пропавших $8 миллиардах, принадлежавших пользователям FTX, остается без ответа: 'Они ушли в никуда'