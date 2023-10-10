Один из невзаимозаменяемых токенов CrypToadz (NFT), средняя цена которого едва ли превышает $1 тыс., был куплен за 1055 Wrapped Ethereum (WETH)

9 октября 2023 года на платформе OpenSea произошла удивительная сделка с одним из уникальных NFT-токенов CrypToadz. Несмотря на то, что средняя цена этого токена едва превышает $1 тыс., покупатель заплатил за него удивительные 1055 Wrapped Ethereum (WETH) или, другими словами, около $1,6 млн. Это вызвало подозрения некоторых криптовалютных аналитиков, которые предположили возможное отмывание денежных средств.

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Приобретенный токен представляет собой необычное "бородавчатое существо-амфибию", созданное цифровым художником Gremplin. Это всего лишь один из 6969 экземпляров в коллекции CrypToadz, запущенной в 2021 году. В течение первых 10 дней после запуска оборот этой коллекции превысил 12 тыс. ETH (примерно $38 млн). Чрезвычайное внимание привлекло то, что всего две недели назад этот виртуальный актив был приобретен всего за 0,95 ETH, что равнялось приблизительно $1600. Однако вчера он был продан за 1000 раз большую сумму.

Многие эксперты в области криптовалютной безопасности обратили внимание на то, что владелец кошелька покупателя ранее использовал платформу Tornado Cash для микширования монет Ethereum. Этот сервис позволяет "смешивать" цифровые средства, что делает происхождение средств непрозрачным и часто используется преступниками. Недавно новый владелец CrypToadz NFT получил 1115,9 ETH, что составило приблизительно $1,6 млн. Эта транзакция была проведена 5 октября.

Некоторые пользователи Твиттера склонны оценивать эту покупку NFT CrypToadz как "ошибку с толстым пальцем". Это означает, что коллекционер, вероятно, намеревался приобрести виртуальный актив за 1,055 WETH, но по ошибке ввел 1055 WETH и не заметил этого. Тем не менее, сделка вызывает серьезные подозрения в мошенничестве.

Сервис Tornado Cash пользуется плохой славой среди преступников, стремящихся "отмыть" криптовалютные средства. В августе 2023 года Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) объявило о санкциях в отношении этого криптомиксера.

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В июле 2023 года практически $60 млн в ETH, похищенные у AnubisDAO два года назад, были переданы через Tornado Cash. Преступник, владеющий 13 556 ETH, разбил эту сумму на 100 транзакций.