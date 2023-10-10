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CriptoB
Биткоину (BTC) оказалась не по зубам отметка $28 000
Рост биткоина (BTC) на прошлой неделе застопорился, и цене так и не удалось закрыться выше отметки $28 000

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В предыдущей неделе рост биткоина (BTC) приостановился, и цена не смогла преодолеть отметку в $28 000. Вместо этого, она вернулась к горизонтальному диапазону, после достижения своего максимума в $28 580, который был зафиксирован 2 октября.

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Анализ технического таймфрейма за прошедшую неделю, начавшуюся с 11 сентября, показывает, что цена BTC укрепилась, подтвердив уровень поддержки в $25 300.

Две недели назад BTC начал набирать обороты, сформировав свечную модель бычьего поглощения, которая сбросила предыдущее снижение. Этот сигнал предвестие положительных перспектив для дальнейшего роста цены.

Однако, на прошлой неделе биткоин не смог удержать свой рост и образовал недельную свечу с фитилями, что может быть признаком неуверенности.

В настоящее время BTC торгуется примерно посередине горизонтального диапазона между $25 300 и $30 500.

Недельный RSI также не даёт четких сигналов, торгуясь близко к трендовой линии 50, что указывает на неопределенность тренда.

Прогноз для BTC остается вопросом: стоит ли ожидать тестирования минимума диапазона?

Дневной таймфрейм показывает нисходящую динамику. Начавшееся 2 октября снижение после неудачной попытки пробить уровень $28 000 свидетельствует о медвежьем тренде.

Хотя динамика BTC остается медвежьей, индекс RSI дает надежду на возможное восстановление, так как линия бычьей дивергенции остается непробитой, и индикатор находится выше отметки 50.

Если текущий откат продолжится, цена может снизиться еще на 7% до уровня $26 000, где ожидается нисходящая линия сопротивления.

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Несмотря на медвежий прогноз, закрытие цены выше уровня сопротивления в $28 000 в течение дня, вероятно, приведет к росту на 9,50% до следующего уровня сопротивления в $30 500.

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