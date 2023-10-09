Следующий халвинг в сети биткоина, вероятно, состоится 25 апреля 2024 года, согласно информации от BitcoinBlockHalf

Согласно прогнозам от BitcoinBlockHalf, следующий халвинг в сети биткоина предположительно состоится 25 апреля 2024 года. Это важное событие приведет к уменьшению вознаграждения за каждый добытый блок вдвое, что случается примерно раз в четыре года. Впрочем, точная дата халвинга может зависеть от различных факторов, включая активность майнеров.

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Необходимо отметить, что к началу октября 2023 года сложность майнинга биткоина достигла нового исторического максимума, составив 57,12 Террахешей. Это увеличение сложности, совпадающее с приближением халвинга, создает дополнительное конкурентное давление среди участников майнинга.

Прогнозы компании Bernstein указывают на то, что халвинг принесет выгоду преимущественно крупным майнерам, в то время как многие мелкие участники могут столкнуться с необходимостью покинуть рынок.

Что касается движения ценового тренда биткоина после халвинга, в прошлые годы наблюдался быстрый рост актива сразу после события, за которым следовал некоторый откат. CEO Binance Чанэн Чжао утверждает, что биткоин установит новый исторический максимум после халвинга, однако это произойдет не мгновенно.

Это сходится с мнением эксперта, использующего псевдоним Rekt Capital, который проанализировал движение ценового тренда биткоина после халвинга в 2015 году. По его мнению, перед халвингом происходит возбуждение на рынке, за которым следует коррекция, а затем уверенный рост.

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На момент написания этого текста цена биткоина составляет около $27 500, и на рынке наблюдается нисходящий тренд.