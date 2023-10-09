Копитрейдинг принесет пользователям не только денежную выгоду, но и кое-какие полезные знания

Криптобиржа Binance, оставаясь на передовом крае инноваций, внедряет функцию копитрейдинга фьючерсных продуктов. Эта нововведение позволит пользователям не только реализовывать стратегии опытных трейдеров, но и разрабатывать свои собственные подходы к трейдингу. Важно подчеркнуть, что ведущие трейдеры смогут получать 10% от прибыли, сгенерированной в результате воспроизведения их сделок.

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Эта функция, предлагаемая Binance, имеет потенциал стимулировать активность трейдеров и увеличить их вовлеченность в процесс торговли. Вместе с тем, начальный этап копитрейдинга будет доступен только на определенных рынках, но компания планирует постепенное расширение возможностей в зависимости от обратной связи пользователей.

Кроме того, Binance реагирует на изменения в регулировании и адаптируется к новым правилам в Великобритании. Таким образом, платформа продолжит свою работу на территории страны, предлагая ограниченный набор продуктов и услуг.

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Однако стоит быть осторожными, поскольку в связи с этими изменениями появились случаи мошенничества. Злоумышленники предлагают фейковые токены CommEx и создают фишинговые страницы и поддельные аккаунты биржи в социальных сетях. Рекомендуется оставаться бдительными и проверять подлинность операций.