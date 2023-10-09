Полиция Гонконга заявила, что мошенники выдают себя за представителей Binance и публикуют мошеннические сообщения

В Гонконге сейчас наблюдается серьезная проблема с мошенниками, выдающими себя за представителей криптовалютной биржи Binance и отправляющими поддельные сообщения. Эту информацию распространили местные новостные источники.

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В течение последних двух недель полиция получила 11 докладов о случаях кражи средств, общий ущерб оценивается примерно в $450 000. Злоумышленники отправляли разнообразные поддельные уведомления от имени Binance через платформу Net Keeper. Пользователи, попавшиеся на уловку и перейдя по фишинговым ссылкам, подвергали свои учетные записи на бирже серьезному риску.

Департамент полиции Гонконга также предостерегает инвесторов и советует:

1. Тщательно следить за уровнем безопасности используемых платформ и сетей.

2. Отдавать предпочтение торговым платформам с официальной лицензией в Гонконге.

3. Хранить значительные суммы криптовалюты в "холодных" кошельках.

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Ранее Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга уже объявила о внедрении ряда дополнительных мер по защите интересов инвесторов.