Руководство биржи Bitstamp ведет переговоры о том, чтобы помочь 3-м крупным европейским банкам

Команда Bitstamp находится в процессе активных переговоров с тремя крупными европейскими банками с целью предоставления им комплекса криптовалютных услуг, планируя начать операции уже в первом квартале грядущего года. Это событие обещает оказать существенное воздействие на глобальный рынок цифровых валют.

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Согласно анализу CoinDesk, данная инициатива свидетельствует о том, что Международный Криптовалютный Акт (MiCA), предложенный Европейским Союзом, действительно способствует упрощению доступа традиционных финансовых учреждений к криптовалютным активам. Партнерство с Bitstamp становится ярким примером этого тенденции. Концепция Bitstamp-as-a-service представляет собой интересное сочетание лицензирования и "white label" технологий, которое привлекает внимание европейского экономического сообщества.

Этот продукт нацелен на помощь банкам и финтех-компаниям в предоставлении качественных услуг по обмену криптовалюты. Коммерческий директор компании из Люксембурга и главный исполнительный директор американского подразделения подчеркнули, что за последние полгода значительно возросло количество запросов от крупнейших европейских банков, касающихся данного предложения.

"В настоящее время мы ведем активные переговоры с несколькими крупными банками", - заявил представитель компании, хотя конкретные имена он не назвал. Однако он подчеркнул, что в то время как в США акцентировано внимание на регулировании криптовалют, Европа активно разрабатывает свои правила для этого сектора. Традиционные финансовые институты все больше сотрудничают с блокчейн-стартапами и разрабатывают инновационные стратегии.

Представитель Bitstamp считает, что подход компании к регулированию и управлению бизнесом является образцовым. По его мнению, это особенно очевидно после проблем, с которыми столкнулись FTX, Binance и Coinbase в отношении регулирования и надзора.

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Он подчеркнул, что криптоиндустрия не может позволить себе пережить еще один кризис, аналогичный тому, что произошел с FTX. В случае банкротства крупного участника рынка, последствия могут быть критическими. "Если, скажем, Binance столкнется с финансовыми трудностями, то потрясения в индустрии будут просто колоссальными", - заключил представитель Bitstamp.