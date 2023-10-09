Популярный исследователь криптовалютного рынка Колин Ву опубликовал список ключевых событий из данного сектора, которые произошли в Гонконге на уходящей неделе

Популярный аналитик криптовалютного рынка, Колин Ву, представил обзор важнейших событий, произошедших в Гонконге за прошедшую неделю. Он отметил, что министр финансовых услуг и казначейства Гонконга, Кристофер Хуэй, высказал обеспокоенность множеством случаев, когда стейблкоины потеряли привязку к доллару США или золоту, а также подверглись депривации.

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В связи с этим решено временно запретить розничную торговлю стабильными монетами в Гонконге до создания соответствующего нормативно-правового основания. Представитель Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC), Клара Вонг, подчеркнула, что лицензированные платформы разрешают проводить сделки только с Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH).

Согласно информации South China Morning Post, полиция Гонконга задержала шестерых подозреваемых в связи с финансовым скандалом JPEX. Таким образом, общее число задержанных достигло 26 человек. Среди задержанных - генеральный директор и бывшие руководители внебиржевой площадки CryptoPARD, а также сотрудники платформ Coingaroo и Tung Club.

Кроме того, Колин Ву напомнил, что журналисты Oriental Daily News сообщили, что комиссия за вывод средств в долларах США с платформы JPEX была снижена до $3.

Тем не менее, пользователи сообщили, что их запросы на вывод USDT не могут быть выполнены. Многие жаловались на появление сообщения о "неправильном адресе вывода". Кроме того, клиенты отметили, что их активы были "необъяснимым образом конвертированы в валюту платформы JPC".

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Наконец, компания Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) объявила о запуске новой платформы под названием HKEX Synapse. Она направлена на оптимизацию послеторговых процессов с использованием смарт-контрактов, что призвано повысить операционную эффективность, уменьшить расчетные риски и улучшить прозрачность.