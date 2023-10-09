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В понедельник ночью цена эфира (ETH) снизилась до уровня $1628. Капитализация криптовалюты за неделю уменьшилась на 3%, составив $196 миллиардов.
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Запуск фьючерсных криптофондов ETF на эфир не привлек большой интерес инвесторов к альтернативной криптовалюте. Напротив, капитал начал постепенно покидать этот цифровой актив, и сейчас существует угроза его снижения ниже отметки в $1600.
Важно отметить, что аналитики не замечают признаков панической распродажи этой криптовалюты. Надежда на поддержку сохраняется на уровне $1600, в противном случае эфир может достичь дна около $1550.
Активность трейдеров последние несколько недель заметно ослабла, что привело к минимальным транзакционным сборам в сети с конца 2022 года – всего $1,15. Эти данные были предоставлены платформой Santiment.
Снижение индекса Coinbase Premium Gap по ETH указывает на то, что американские инвесторы выражают сомнения в способности альткоина подняться в ближайшее время.
В то же время компания CryptoQuqnt не обнаруживает признаков агрессивной продажи криптовалюты со стороны медведей.
Аналитики пришли к выводу, что эфир, вероятно, уже достиг дна.
О снижении объема криптовалюты на биржах также свидетельствует тот факт, что сейчас он находится на минимальном уровне с мая 2018 года, согласно отчету Santiment. Аналитики обнаружили, что в середине прошлой недели трейдеры вывели с торговых площадок около 110 000 ETH на сумму примерно в $181 миллион.