Большая часть инвестиций в цифровые активы полностью обесценится, заявил вице-председатель Berkshire Hathaway Чарльз Мангер в ходе онлайн-конференции Zoomtopia

В ходе онлайн-конференции Zoomtopia, вице-председатель компании Berkshire Hathaway, Чарльз Мангер, выразил убеждение о том, что большая часть инвестиций в цифровые активы потеряет свою стоимость. Эту информацию предоставило издание Fortune.

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"Не будьте удивлены, если я начну разговор о биткоинах с критикой. Это, по моему мнению, одно из наиболее необдуманных вложений", - поделился своим мнением 99-летний Мангер.

Чарльз Мангер известен своей критической позицией в отношении криптовалют и блокчейн-технологий. В прошлом году он сравнил биткоин и компанию Tesla с "вшивой и блохой", а также высказал сомнения в способности цифрового золота стать мировым средством платежа.

В 2022 году он назвал криптовалюты "вложением в ничто" и выразил одобрение Китаю за запрет на них.

Также на последней встрече деловой партнер Уоррена Баффета поделился своим видением искусственного интеллекта. По его мнению, эта технология вызывает интерес, но, возможно, ей придают слишком много значения.

Он подчеркнул, что искусственный интеллект существует уже много лет, его начало положено в 1950-х годах.

"У нас всегда был искусственный интеллект. Это, когда программное обеспечение порождает новое программное обеспечение", - подчеркнул вице-председатель Berkshire Hathaway.

Ранее в интервью с CNBC, Мангер признал важность прорывов в области искусственного интеллекта. Тем не менее, он выразил сомнения относительно "шумихи" вокруг этой технологии.

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Напомним, в феврале 2022 года вице-председатель Berkshire Hathaway раскритиковал американские власти за отсутствие запрета на криптовалюты и назвал "идиотами" тех, кто не разделяет его точку зрения.