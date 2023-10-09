Курс биткоина и других криптовалют из первой десятки также просел на 1–4%

В рамках рынка криптовалют, в течение дня, наблюдалось снижение курсов основных цифровых активов из первого десятка на 1-4%. Примером может служить Ethereum (ETH), чья стоимость снизилась до $1595 в сравнении с отметкой в $1,6 тыс. впервые с конца сентября, взаимодействуя с Tether USD (USDT) на платформе Binance.

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Курс биткоина к 13:20 мск упал до $27,5 тыс., что означает падение цены на эту криптовалюту на 1,3% в течение 9 октября.

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Другие валюты из десятки с наибольшей капитализацией также претерпели убытки: Binance Coin (BNB) теперь оценивается в районе $208, Cardano (ADA) представляет собой объект торговли с ценой в $0,25, а XRP от Ripple имеет значение примерно $0,5. В свою очередь, Solana (SOL) и Dogecoin (DOGE) выделяются среди прочих лидеров рынка с снижением в цене около 4% за сутки.