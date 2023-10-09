Еще один биткоин-кит пробудился от долгого сна: кошелек 1LH1dY переместил 5000 BTC впервые с 2020 года

Новый пробужденный биткоин-кит снова в движении: кошелек с адресом 1LH1dY перевел 5000 BTC впервые с 2020 года, сообщает аналитическая платформа Arkham Intelligence.

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Информация от Arkham указывает, что 7 октября крупный игрок переместил 5000 биткоинов на два новых адреса. Эти монеты были получены им от пула майнеров Poolin еще 23 июня 2020 года, когда стоимость биткоина составляла приблизительно $9700, и общая сумма транзакции составила около $48,5 млн.

С 2020 года цена основной криптовалюты значительно возросла, и на момент написания этой новости BTC торговался по цене около $27 900. Таким образом, стоимость перемещенных биткоинов составила примерно $137 млн.

Данные блокчейна указывают, что кит разделил монеты между двумя разными адресами: 4000 BTC пошли на первый адрес, а оставшиеся 1000 — на второй. Оба адреса были новыми и не маркированными.

Недавно на рынке наблюдалась высокая активность держателей биткоина, особенно среди тех, чьи монеты "спят" давно. С начала 2023 года более 10 000 монет вышли из спячки, причем некоторые из них были датированы 2012-2013 годами.

Обычно считается, что активность владельцев старых кошельков может быть предвестником продажи. Впрочем, иногда держатели просто перемещают свои биткоины на другие адреса, продолжая держать их в запасе.

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Аналитики Glassnode установили, что вероятность продажи биткоинов долгосрочными держателями значительно снижается после 155 дней. Более того, недавний отчет компании указал на увеличение количества монет, удерживаемых в течение длительного времени, на 100 000 в месяц.