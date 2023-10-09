В стане инвесторов доминирует накопительная стратегия

В среде инвесторов преобладает стратегия удержания. По данным Glassnode, более 10,4 миллионов биткоинов остались неизменными в течение пяти лет.

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Аналитик Джеймс Стратен отмечает, что оборот биткоина составляет 19,5 миллионов. Он выявил, что держатели, приобретшие биткоины от пяти до семи лет назад, владеют 1,8 миллионами монет. Инвесторы, вложившиеся в криптовалюту от семи до десяти лет назад, контролируют 2,8 миллионов BTC.

Приблизительно 5,7 миллионов биткоинов хранятся в кошельках, приобретенных более десяти лет назад. Таким образом, 53,3% общего предложения биткоина не двигались более пяти лет.

Компания Glassnode считает, что большая часть этих монет потеряна навсегда, так как их владельцы либо умерли, либо потеряли ключи к адресам.

Тем не менее, количество держателей постоянно растет. Эта тенденция указывает на то, что все больше инвесторов ожидают нового пика для BTC.

В сентябре биткоин впервые с 2016 года прибавил в стоимости, укрепившись на 4,7%.

Аналитики Kaiko подчеркнули, что сентябрь стал успешным месяцем для криптовалюты, несмотря на ужесточение мер в отношении индустрии в США.

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Повышение процентных ставок и рост доходности казначейских облигаций ненадолго снизили привлекательность BTC.