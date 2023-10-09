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CriptoB
Цели быков и медведей: прогноз биткоина от инвесторов
Самая капитализированная криптовалюта биткоин начала очередную рабочую неделю с бокового движения

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Биткоин, самая капитализированная криптовалюта, начала новую рабочую неделю с небольших колебаний. Участники криптосообщества выразили свои взгляды на перспективы BTC в условиях текущего затяжного стабильного тренда. Вот какие прогнозы инвесторов можно выделить:

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Трейдер и аналитик Doctor Profit высказывает мнение, что перед наступлением бычьего цикла BTC существует риск снижения до отметки $20-23 тыс. Однако он предвидит, что основная цель медвежьего лагеря — $25 тыс. Doctor Profit также считает, что разбирательства Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) с крупнейшей криптобиржей Binance могут повлиять на падение криптовалюты.

Известный аналитик Crypto Rover, популярный в криптосообществе, утверждает, что началом бычьего рынка для BTC и всего рынка цифровых активов может стать преодоление барьера в $31 500. По его мнению, это событие может иметь место уже в ноябре. Он объясняет свой прогноз тем, что эта отметка традиционно играет важную роль в динамике монеты.

Тем не менее, есть те, кто полагает, что BTC уже начал подъем. Например, такую точку зрения разделяет аналитик Yoddha. Его оптимистичный прогноз биткоина поддерживают Stockmoney Lizards и ряд других участников криптосообщества.

Аналитик Майкл ван де Попп предполагает, что одним из факторов роста BTC в ближайшее время может стать ухудшение международных отношений. Он объясняет свой оптимистичный прогноз тем, что в периоды неопределенности многие ищут убежище для своих капиталов.

Аналитики Titan of Crypto предсказывают обновление абсолютного максимума стоимости BTC. По их оценкам, это произойдет в августе 2024 года, и новый пик стоимости биткоина составит $137 тыс.

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Напомним, ранее редакция BeInCrypto собрала в одной статье лучшие прогнозы биткоина до 2030 года.

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