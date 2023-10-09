Прошедшая неделя не внушила оптимизма инвесторам

В прошедшей неделе инвесторы встретили не самые обнадеживающие новости. В топ-100 цифровых монет и токенов поднялись всего 6 из них. Лидером стала криптовалюта Trust Wallet Token (TWT), единственная, курс которой вырос на более чем 3,2%.

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Заметно, что котировки данного токена подскочили на 23,8% всего за неделю. Сейчас виртуальная валюта TWT стоит $0,99 и несколько раз пыталась преодолеть критическую психологическую отметку $1. Рыночная капитализация цифровой валюты составляет $415,26 млн. Объемы торгов за последние 7 дней — $353,53 млн.

Далее идет Monero (XMR). Стоимость выросла на 3,16% за анализируемый период. Ее можно было приобрести по $154,1. Рыночная капитализация достигла $2,82 млрд, что подняло ее на 24-ю строчку среди лучших. Обороты сделок за последние 7 дней составили $355,44 млн.

Render Token (RNDR) входит в топ-50, занимая 49-е место в рейтинге с капитализацией в $674,14 млн. Ее стоимость достигла $1,81, а объемы торгов неделей составили $314,64 млн.

Затем идет Avalanche (AVAX). Несмотря на снижение курса на 3,2% за последние 24 часа, ее стоимость оставалась на 2,2% выше аналогичных показателей неделей ранее. Покупка криптовалюты возможна была за $9,93. Общее количество монет в обращении составляло $3,51 млрд. Обороты торгов за неделю — $1,85 млрд.

Что касается UNUS SED LEO (LEO), то она подорожала на 1,92% за отчетную неделю. Купить эту криптовалюту можно было за $3,75. Рыночная капитализация составила $3,48 млрд.

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Наконец, Klaytn (KLAY) также показала положительную динамику. Курс вырос на 1% за последние 7 дней. Стоимость криптовалюты составила $0,12, а капитализация — $381,53 млн.