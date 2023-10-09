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Пиццино: У доллара признаки слабости, биткоин формирует бычью структуру
Доллар слабеет, у биткоина есть признаки ростa

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Доллар утрачивает свою силу, в то время как биткоин показывает признаки роста. Специалист Джейсон Пиццино предполагает, что если BTC сможет удержаться выше отметки в $28 400, мы можем ожидать значительного подъема.

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Наблюдатель по имени Джейсон Пиццино (Jason Pizzino) поделился своим мнением о текущей ситуации с долларом и биткоином среди своих 300 000 подписчиков на YouTube.

Основной момент: $28 400 является критическим уровнем, который необходимо преодолеть BTC для продолжения восходящего тренда.

Другой аспект: $27 200 представляет собой уровень поддержки, достижение которого может привести к проверке новых минимумов BTC.

Индекс доллара к иностранным валютам (DXY) уступает позиции. Такое ослабление доллара обычно способствует укреплению "рисковых активов", включая биткоин. В то время как общий тренд говорит о стойкости доллара, наблюдается сопротивление на коротких интервалах. Это может указывать на ослабление импульса доллара, по крайней мере, в ближайшей перспективе.

В параллельной динамике возможен рост токена Shiba Inu. Специалист по криптовалютам Shib Knight предполагает, что альткоин может вырасти в несколько раз, достигнув уровня $0.00003. Он связывает это с успехами в разработке второго уровня Shibarium и завершением фазы накопления.

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С другой стороны, Ethereum может столкнуться с понижением. Эту динамику связывают с продажей эфира на сумму $132 миллиона, осуществленной Джастином Саном, главой Tron.

#news #newsweek #news.ru
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