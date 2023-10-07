С момента запуска токена BNB в 2017 году криптобиржа Binance накапливает его на своих кошельках

С момента запуска токена BNB в 2017 году, Binance криптобиржа накопила 76% всей эмиссии на своих кошельках, как сообщает Forbes.

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Из данных источника следует, что в начале июля 2017 года основатель биржи Binance, Чанпэн Чжао, объявил о завершении первичного размещения (ICO) 100 миллионов монет BNB. Собранная сумма составила около $15 миллионов, что указывает на среднюю цену $0,15 за токен.

Исследование Forbes, проведенное при участии компаний Gray Wolf Analytics и Inca Digital, показало неудачность ICO монеты BNB. Согласно полученным данным, первые инвесторы получили не более 10,78 миллионов BNB вместо 100 миллионов.

Эксперты предоставили данные кошельков, связанных с многочисленными транзакциями токена BNB, в качестве доказательства. Они утверждают, что эмитент сохранил оставшуюся часть не проданных монет.

По результатам расследования, на 31 августа 2023 года Binance принадлежали почти 117 миллионов токенов на сумму $24,7 миллиарда на момент написания, что составляет 76% от общего количества находящихся в обращении монет. Это включает в себя открытые активы, а также "секретные кошельки", используемые в корпоративных целях, как отметили в Forbes.

С момента листинга на бирже Binance, цена BNB достигла своего пика в мае 2021 года, торгуясь по $686, в соответствии с данными CoinGecko.

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На сегодняшний день монета BNB занимает четвертое место в мире по капитализации, оцениваемой в $32,3 миллиарда, согласно данным Coinmarketcap.