Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
CriptoB
Начался суд над главой обанкротившейся FTX - бывший сотрудник и соучредитель дают показания
На этой неделе самым обсуждаемым событием в отрасли стал суд над бывшим руководителем обанкротившейся биржи FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом

реклама

На этой неделе в индустрии произошло событие, привлекшее внимание всех участников рынка - начался суд над бывшим главой обанкротившейся биржи FTX, Сэмом Бэнкманом-Фридом. В течение четырех дней были назначены присяжные, и выслушаны показания ключевых свидетелей. Суд предвидится длительным - еще шесть недель остается до его завершения.

реклама

В четверг свидетельствовал Адам Едидия, бывший сотрудник FTX и Alameda Research. После перехода в FTX на позицию разработчика в 2021 году, Едидия прославился роскошным особняком на Багамских островах, приобретенным Бэнкманом-Фридом за $30 млн.

Во время своей работы Едидия выявил, что средства клиентов биржи были размещены на счетах, принадлежащих Alameda. В результате FTX открыла отдельный счет для депозитов пользователей, однако значительная сумма оставалась на счетах Alameda.

Разработчик также обнаружил ошибку, приведшую к завышению долга Alameda перед FTX. После коррекции ошибка обнаружила долг в размере $8 млрд. Едидия выразил свои опасения Бэнкману-Фриду во время игры в теннис. Глава компании заверил его, что ситуация под контролем и решение проблемы займет от шести месяцев до трех лет.

Защита Бэнкмана-Фрида оказалась бездействующей, но обратила внимание присяжных и суда на факт, что Едидия был обещан иммунитет от преследования в обмен на свидетельства.

В пятницу суд выслушал показания соучредителя биржи Гэри Вана. Ставший топ-менеджером FTX, Ван признался в манипуляциях и обмане инвесторов. Он рассказал, что Alameda Research имела возможность выводить средства с FTX в неограниченных масштабах.

Банкман-Фрид, по его словам, был в курсе всех происходящих событий. И именно он, вместе с руководителем Alameda Research Кэролайн Эллисон, предоставлял ложные сведения о состоянии компаний.

Проблемы между компаниями усугублялись с течением времени. В 2020 году Банкман-Фрид сказал Вану, что отрицательный баланс Alameda не должен превышать выручку FTX. Но по показаниям Вана, это правило перестало действовать. В конце 2021 года обязательства Alameda перед FTX составляли $3 млрд, что значительно превышало $300 млн в 2020 году.

"Я доверял его суждению," — ответил Ван на вопрос о своих действиях.

Несколько месяцев до краха FTX, Банкман-Фрид, Ван и другой топ-менеджер Нишад Сингх обсуждали закрытие Alameda и замену ее другими маркетмейкерами. Однако обязательства компании оказались слишком высокими — $14 млрд. Поэтому Alameda продолжала функционировать до ноября 2022 года, когда и произошел крах FTX.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Показания Вана продолжатся 10 октября, и в тот же день выступит Кэролайн Эллисон. Предвидится насыщенное судебное заседание.

#news #news.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Под контролем Binance находится 116,9 млн BNB
MoonPay добавляет обмен криптовалюты в приложении
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ночью ВКС России нанесли ракетно-дроновые удары по Одесской и Харьковской областям
+
Россия готовится запустить в серийное производство ракету "Буревестник" с ядерным двигателем
11
Квартальная выручка TSMC просела на 11%, но оказалась выше прогнозов
1
Истребитель F-35 ВВС США сбил турецкий беспилотник
2
Учёные создали нейронные ткани мозга с помощью 3D-принтера
+
Эксперт Дандыкин: украинская ракета «Нептун» уступает российской ФАБ-1500 с УМПК
10
Трусость адмиралов ВМФ США привела к ситуации, когда КНР строит в 232 раза больше кораблей
1
Российский игровой движок Nau Engine привлекает разработчиков со всего мира
10
AFP: ЧВК "Вагнер" за месяц до мятежа заказала спутниковые снимки территории от Украины до Москвы
4
Автор мема "школьник в болоте" решил повторить легендарную фотосессию семь лет спустя
2
Премьер Венгрии призвал Евросоюз не портить отношения ещё и с Азербайджаном
1
Samsung анонсирует мобильный чип Exynos 2400 с графикой Xclipse 940 на базе архитектуры AMD RDNA3
+
NVIDIA планировала RTX 5090 в качестве "монстра" с 32Gb памяти HBM3e и 521-битной шиной
7
Intel показала возможности Meteor Lake при воспроизведении видео с использованием iGPU и ядер SoC
+
Истребитель МиГ-31 отогнал самолёт P-8A Poseidon ВМС США от границ России
3
Эксперт сравнил бюджетные телевизоры LG и Samsung с диагональю 43
+
ASRock представила Radeon RX 6600 Challenger белого цвета
+
Новый беспроводной Displace TV OLED-телевизор может удержаться от падения
1
Politico: Грандиозный саммит в испанской Гранаде закончился полным провалом
2
Артиллеристы ВС РФ поразили конвой с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне
+

Популярные статьи

ТОП-7 причин, почему я не покупаю компьютерные комплектующие на AliExpress
85
Почему Украина так хочет получить ракеты Taurus и почему она их так и не дождется
3
Советы по увеличению срока службы аккумулятора смартфона
7
Запускаю старую игру в VirtualBox, и пытаюсь играть несмотря на недостатки Linux
22
ЗРК С-400 «Триумф» – комплекс, который хочет каждая страна мира
12
По Израилю из Сектора Газа выпущено 5000 ракет - началась операция "буря Аль-Аксы"
48
На фоне опиоидной эпидемии США вводят новые санкции против Китая из-за прекурсоров фентанила
13
Аналог Midjourney Fusion Brain - как быстро и бесплатно создавать изображения с помощью нейросети
+
The Talos Principle 2 - идеальное сочетание головоломки и истории
19
F-16 для коммунистов: администрация Байдена намерена вооружить Вьетнам американскими "Гадюками"
5

Сейчас обсуждают

glavhyilo
00:48
ядерная,в том и дело.
Израиль заявляет, что находится "в состоянии войны" после неожиданной атаки ХАМАСА
CrtkR
00:47
Дык. Израиль - ядерная держава же. Ну т.е. какую-нибудь мобилизацию наверное проводить будут или её разновидность. Ну там их добровольцы, гвардии и тер-оборона и всякое такое.
Израиль заявляет, что находится "в состоянии войны" после неожиданной атаки ХАМАСА
glavhyilo
00:47
сбежавшие из России предатели,с одной войны,на другую попали.
Израиль заявляет, что находится "в состоянии войны" после неожиданной атаки ХАМАСА
Руслан Лупало
00:46
Из двух вариантов тут лучше взять 7600x Pros : жрет существенно меньше энергии (ниже требования к БП и экономичнее+ актуальный сокет). 12600К на предыдущем сокете. Лучше уже тогда вариант на 13xxx-14...
Мощный Ryzen 5 7600X или проверенный Core i5-12600KF — на чем выгоднее собрать игровой ПК
glavhyilo
00:42
а чё там наблюдать,палестина как нож в масло прошлась по израилю,а щас все эти операции израиля,это кудахтанье уже просто.
Израиль заявляет, что находится "в состоянии войны" после неожиданной атаки ХАМАСА
Iphonovec
00:42
может быть ты, хотя бы, попробуешь досмотреть видео до конца?
The Register: Кошка спровоцировала крупный киберсбой в США
CrtkR
00:40
аа, ну лан, тогда нет смысла особо наблюдать за ситуацией в палестинах
Израиль заявляет, что находится "в состоянии войны" после неожиданной атаки ХАМАСА
glavhyilo
00:39
обезжирка это то что против 57 стран планеты щас делают на украине.
Израиль заявляет, что находится "в состоянии войны" после неожиданной атаки ХАМАСА
CrtkR
00:37
обезжирка будет, но сдаётся вовсе не израиля
Израиль заявляет, что находится "в состоянии войны" после неожиданной атаки ХАМАСА
CrtkR
00:36
Так это же, борются за интересы израильтян, вот за израильтян, находящихся в Секторе Газа переживает. И даже про какие-нибудь пост-референдумы ни слова не сказал. Может позже)
Премьер Израиля пообещал задействовать всю мощь армии, чтобы уничтожить ХАМАС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем