На этой неделе самым обсуждаемым событием в отрасли стал суд над бывшим руководителем обанкротившейся биржи FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом

На этой неделе в индустрии произошло событие, привлекшее внимание всех участников рынка - начался суд над бывшим главой обанкротившейся биржи FTX, Сэмом Бэнкманом-Фридом. В течение четырех дней были назначены присяжные, и выслушаны показания ключевых свидетелей. Суд предвидится длительным - еще шесть недель остается до его завершения.

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В четверг свидетельствовал Адам Едидия, бывший сотрудник FTX и Alameda Research. После перехода в FTX на позицию разработчика в 2021 году, Едидия прославился роскошным особняком на Багамских островах, приобретенным Бэнкманом-Фридом за $30 млн.

Во время своей работы Едидия выявил, что средства клиентов биржи были размещены на счетах, принадлежащих Alameda. В результате FTX открыла отдельный счет для депозитов пользователей, однако значительная сумма оставалась на счетах Alameda.

Разработчик также обнаружил ошибку, приведшую к завышению долга Alameda перед FTX. После коррекции ошибка обнаружила долг в размере $8 млрд. Едидия выразил свои опасения Бэнкману-Фриду во время игры в теннис. Глава компании заверил его, что ситуация под контролем и решение проблемы займет от шести месяцев до трех лет.

Защита Бэнкмана-Фрида оказалась бездействующей, но обратила внимание присяжных и суда на факт, что Едидия был обещан иммунитет от преследования в обмен на свидетельства.

В пятницу суд выслушал показания соучредителя биржи Гэри Вана. Ставший топ-менеджером FTX, Ван признался в манипуляциях и обмане инвесторов. Он рассказал, что Alameda Research имела возможность выводить средства с FTX в неограниченных масштабах.

Банкман-Фрид, по его словам, был в курсе всех происходящих событий. И именно он, вместе с руководителем Alameda Research Кэролайн Эллисон, предоставлял ложные сведения о состоянии компаний.

Проблемы между компаниями усугублялись с течением времени. В 2020 году Банкман-Фрид сказал Вану, что отрицательный баланс Alameda не должен превышать выручку FTX. Но по показаниям Вана, это правило перестало действовать. В конце 2021 года обязательства Alameda перед FTX составляли $3 млрд, что значительно превышало $300 млн в 2020 году.

"Я доверял его суждению," — ответил Ван на вопрос о своих действиях.

Несколько месяцев до краха FTX, Банкман-Фрид, Ван и другой топ-менеджер Нишад Сингх обсуждали закрытие Alameda и замену ее другими маркетмейкерами. Однако обязательства компании оказались слишком высокими — $14 млрд. Поэтому Alameda продолжала функционировать до ноября 2022 года, когда и произошел крах FTX.

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Показания Вана продолжатся 10 октября, и в тот же день выступит Кэролайн Эллисон. Предвидится насыщенное судебное заседание.