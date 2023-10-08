Известный исследователь Колин Ву опубликовал список из 10-х ключевых новостей за прошедшую неделю

Известный исследователь Колин Ву представил дайджест основных новостей прошедшей недели. Среди выдающихся событий - перенос разблокировки токена StarkNet (STRK) компанией StarkWare с 29 ноября 2023 года на 15 апреля 2024 года.

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OpenSea представила OpenSea Studio - новый сервис для управления NFT-коллекциями, позволяющий создателям контента эффективно управлять своими проектами от белых списков до загрузки мультимедийных данных и создания страниц.

Conflux и LayerZero объявили о совместной разработке блокчейн-основанной SIM-карты (BSIM), облегчающей передачу цифровых активов и сообщений между цепочками через технологию LayerZero.

Filecoin из Protocol Labs запустила программу Venture Studio, сосредотачиваясь на использовании технологий Filecoin, IPFS, libp2p, Ethereum и других компонентов для поддержки молодых стартапов.

Платформа для майнинга NFT-токенов Zora добавила функцию бесплатного чеканения невзаимозаменяемых токенов. В то время как Хуан Личэн, крупный коллекционер цифрового искусства, вложил 21,147 ETH в 100 ключей на площадке Friend Tech, поднимая их стоимость до 0,6 ETH.

Создатели протокола торговли деривативами ZKX на базе StarkNet представили первый этап раздачи своих токенов, который станет инструментом управления платформой.

Студия Yuga Labs объявила о реструктуризации бизнеса, сопровождаемой волной сокращений. Акцент будет сделан на развитие проекта Otherside, что привело к устранению нескольких отделов.

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Разработчики протокола кредитования Yield Protocol приняли решение о завершении своей деятельности из-за недостаточного спроса на услуги с фиксированной ставкой и ужесточения нормативных требований в США, Европе и Великобритании. Кроме того, DAO Utopia сообщила о приостановке своей деятельности с 6 ноября 2023 года, предоставляя продукт бесплатно до конца текущего месяца.