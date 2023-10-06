По мнению заместителя министра финансов Алексея Моисеева, криптовалюты крайне похожи и обладают всеми признаками финансовых пирамид

Во время форума по финансовой безопасности «Сириус-2023» заместитель министра финансов России, Алексей Моисеев, высказал мнение о криптовалютах. По его словам, они имеют признаки финансовых пирамид и были сравнены им с печально известной схемой "МММ". Однако Моисеев признал, что некоторые люди действительно могли заработать на инвестировании в криптовалюты, подчеркнув при этом, что подобные схемы принесли прибыль и в девяностых годах.

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Заместитель министра также отметил, что процесс цифровизации активно влияет на повседневную жизнь граждан России, приводя к снижению комиссионных доходов банков. В этом контексте Моисеев отметил, что криптовалюта не связана напрямую с этими изменениями.

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Ранее он высказывал мнение о возможности использования криптовалют для обхода санкций, но остается критически настроенным к цифровым активам в целом, называя их "злом".