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CriptoB
Сотрудники FTX за месяц до краха обнаружили финансовую схему мошенничества, но их уволили
По данным WSJ, группа американских сотрудников FTX из команды LedgerX, приобретенной FTX в 2021 году, обнаружила бэкдор кода, позволяющий Alameda получать до 65 миллиардов долларов, используя средства клиентов

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В соответствии с данными Wall Street Journal, группа американских сотрудников из команды LedgerX, перешедшей под крыло FTX в 2021 году, выявила скрытый механизм в коде, который давал Alameda возможность извлекать до 65 миллиардов долларов, используя средства клиентов.

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Проанализировав платформу FTX на предмет соответствия американским стандартам, они доложили своей руководительнице Джули Шёнинг, которая передала эту информацию техническому директору FTX Нишаду Сингху, ближайшему соратнику Сэма Бэнкмана-Фрида. Сотрудники считали, что проблему устранили после того, как Сингх удалил часть кода. Тем не менее, оказалось, что уязвимость так и осталась.

За месяц до кризиса сотрудники FTX выявили финансовую схему мошенничества. После сообщения о ней Джули Шёнинг была уволена, якобы за отправку "неподходящих сообщений" коллегам. Некоторые же утверждали, что причина в её критике проблем с рисками управления FTX в деле против Бэнкмана-Фрида.

Нишаду Сингху предъявили обвинения в мошенничестве за его роль в взаимосвязанных операциях компаний. Он уже признал свою вину и готов предоставить показания против главы биржи.

Гэри Ван, соучредитель и бывший технический директор FTX, рассказал, что он создал "специальные привилегии для Alameda Research" с помощью собственного кода. По его словам, Сэм поручил ему предоставить Alameda преимущества, недоступные клиентам FTX.

Эти преимущества включали возможность размещения заказов быстрее, чем у других маркет-мейкеров. Ван добавил, что, используя эти привилегии, Alameda могла снимать неограниченные суммы со счетов FTX. Фактически, это могло происходить даже при отрицательном балансе. Впрочем, обычному трейдеру требовалось иметь достаточные средства или залог для вывода средств.

Адам Йедидия рассказал о дефиците в 8 миллиардов долларов, о котором криптовалютная биржа сообщила перед банкротством. Кроме того, он отметил, что покинул компанию, узнав, что она использовала депозиты клиентов для погашения своих кредитов.

Согласно Мэтью Хуангу, соучредителю и управляющему партнеру Paradigm, Бэнкман-Фрид крайне сопротивлялся привлечению инвесторов в совет директоров FTX.

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По его словам, в свидетельских показаниях на третий день суда в Федеральном суде Нью-Йорка, Хуанг заявил, что Бэнкман-Фрид считал, что привлечение инвесторов в совет директоров FTX не приносит пользы.

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