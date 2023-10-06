Разработчики из Blackbird Labs, пытаются «связать» рестораны и их клиентов с помощью методов криптографии

Blackbird Labs, ведущая компания в области технологических инноваций, объявила об успешном завершении раунда финансирования серии А, на этот раз собрав внушительные $24 млн. Инвестором-лидером выступила престижная венчурная компания Andreessen Horowitz (a16z).

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Ключевым элементом революционной трансформации стала разработанная Blackbird Labs платформа, построенная на блокчейн-технологии второго уровня Base. Это позволяет клиентам синхронизировать свои смартфоны с передовой технологией NFC, открывая возможность генерации уникальных необратимых токенов (NFT). Эти цифровые артефакты выступают в роли эксклюзивных членских билетов в мир кулинарии.

Новаторская функциональность Blackbird предоставляет пользователям привилегии и вознаграждения, включая индивидуальные меню и персональное обслуживание через SMS, как описано в их официальном пресс-релизе. Заметной фигурой во главе этого предприятия является Бен Левенталь, видный соучредитель сети ресторанов Resy.

Интересно, что уважаемая газета New York Times недавно опубликовала материал о компании Blackbird, не упомянув ни разу термин "крипто". Такой ход стратегии соответствует философии компании о минимизации акцентов на блокчейн-технологиях своей системы. Тем не менее это не умаляет возможности посетителям зарабатывать универсальные токены FLY.

В великой карте гостеприимства Blackbird обречена стать вариантом децентрализованной платформы, специально разработанной для индустрии ресторанного бизнеса. В отличие от устаревших программ лояльности, замораживающих и уменьшающих накопленные баллы, протокол Blackbird обещает пользователям свободу накопления баллов везде, где они могут оказаться в путешествиях по кулинарным впечатлениям.

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Blackbird также заключила стратегическое партнерство с компанией Privy, что исключает необходимость в регистрации отдельного криптокошелька. Вместо этого пользователи могут легко войти в систему с помощью своего номера телефона, получив доступ к 80 ресторанам Нью-Йорка, уже внедрившимся в эту инновационную сеть. Это знаменует новую эру в развитии кулинарных впечатлений.