Недавно Министерство финансов США увеличило государственный долг страны на $275 млрд за один день, что соответствует приблизительно половине рыночной капитализации флагманского криптоактива

Недавно, Министерство финансов США зарегистрировало увеличение государственного долга страны на $275 млрд всего за один день. Это сумма, приблизительно равная половине рыночной стоимости флагманской криптовалюты - биткоина. В текущий момент внешний долг Соединенных Штатов составляет внушительные $33,44 трлн, в то время как общая капитализация биткоина оценивается в $536,7 млрд.

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Генеральный директор компании JAN3, Самсон Моу, подчеркнул, что при текущих курсах, государственный долг США приблизительно равен 10 миллионам монет BTC. Всё ещё существуют люди, убеждённые, что $27 тыс. - не лучшая цена для приобретения биткоина. На данный момент криптовалюта торгуется около отметки в $27 500, показав прирост около 0,11% за последний день. За прошедшую неделю биткоин увеличил свою стоимость на 5%.

Важно отметить, что биткоин находится далеко от своего исторического максимума, который был достигнут в конце 2021 года и составлял $69 000. Тем не менее, учитывая высокий интерес институциональных инвесторов, можно предположить, что текущие цены выгодны для долгосрочных инвестиций.

Недавно автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" призвал своих подписчиков в Twitter активно вкладывать в биткоин уже сейчас. По его мнению, при текущей стоимости криптовалюты, это всё ещё остаётся доступным инвестиционным вариантом. Кроме того, он выразил надежду, что в перспективе стоимость биткоина существенно вырастет.

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В конце сентября представители Finbold обратились к ChatGPT с вопросом о том, какую цену может достичь биткоин после халвинга. Модель машинного обучения предположила, что при благоприятных обстоятельствах, котировки монеты могут подняться до $500 тыс. Однако, как отметил искусственный интеллект, влияние политики международных регуляторов окажет значительное воздействие на этот процесс.