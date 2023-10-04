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CriptoB
Число транзакций в мемпуле биткоина сократилось с 500000 до 27000
Чуть больше двух недель назад беспорядок в мемпуле биткоин был достаточно заметным: более 500 000 неподтверждённых транзакций ожидали обработки майнерами

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В течение последних двух недель мемпул биткоина находился в состоянии заметного перегруженности, содержа более полумиллиона неподтвержденных транзакций, ожидающих обработки со стороны майнеров.

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Тем не менее, три дня назад, благодаря заметному уменьшению поступающих транзакций, майнеры сумели существенно сократить количество ожидающих обработки операций до 153 000.

А к 3 октября 2023 года ситуация существенно улучшилась: майнерам удалось довести число неподтвержденных транзакций до 27 210, что практически исключило отставание.

В настоящее время общее количество записей в блокчейне биткоина превышает 35 миллионов. Несмотря на это, темп добавления новых записей замедлился, и ежедневное количество не превышает 100 000.

1 октября было зарегистрировано 87 180 записей в блокчейне, но уже на следующий день это число уменьшилось до 50 176. С учетом эффективности майнеров в работе с неподтвержденными транзакциями, им потребуется всего 21 блок, чтобы обработать все оставшиеся операции.

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При дальнейшем сокращении числа новых записей неподтвержденные транзакции могут быть обработаны в течение суток. По данным mempool.space, даже небольшая комиссия в размере $0,08 за транзакцию может значительно ускорить включение операции в добытый блок.

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