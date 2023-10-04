Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) Ростин Бенам заявил о целесообразности регулирования деятельности DeFi-протоколов

Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) Ростин Бенам подчеркнул критическую необходимость регулирования деятельности DeFi-протоколов, сравнивая ситуацию с походом к "нелицензированному врачу". В свете этого, он отметил, что необходимо предпринять активные меры, гарантируя надежную кибербезопасность, системные гарантии и защиту интересов клиентов. Подчеркивается, что такая задача является главной миссией Комиссии.

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Также, в мае Ростин Бенам подтвердил, что CFTC или SEC будут осуществлять регулирование DEX, даже в случае автономной работы или ограниченного участия человека.

В схожем ключе высказался директор по правоприменению CFTC Ян МакГинли, который в сентябре назвал нерегулируемые биржи в сфере децентрализованных финансов "потенциальной угрозой" для рынков и клиентов. МакГинли также вспомнил примеры проектов Polymarket и Ooki DAO, на которых Комиссия сосредотачивала свое внимание. В сентябре этот список пополнили Opyn, ZeroEx и Deridex.

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Кроме того, в том же месяце глава отдела правоприменения SEC Дэвид Хирш предупредил, что ведомство тщательно изучает деятельность DeFi-протоколов с целью выявления возможных нарушений законодательства. Ранее группа сенаторов выдвинула инициативу о необходимости обязательного соблюдения сервисами децентрализованных финансов требований по предотвращению отмывания денег (AML).