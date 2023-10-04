Компания Ripple получила полную лицензию на работу в Сингапуре, расширяя свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Компания Ripple, мировой лидер в области блокчейн-платежей, успешно завершила процесс получения полной лицензии на осуществление своей деятельности в Сингапуре. Дочерняя организация Ripple, известная как Ripple Markets APAC, получила данную лицензию от Валютного управления Сингапура - крупнейшего платежного учреждения в регионе.

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Данное разрешение предоставляет Ripple Markets APAC полномочия продолжить предоставление регулируемых услуг в сфере цифровых платежных токенов на территории Сингапура. Этот шаг подчеркивает стратегическую важность региона Азиатско-Тихоокеанского региона для компании Ripple, где более 90% ее бизнеса уже успешно функционирует.

Генеральный директор компании, Брэд Гарлингхаус, подчеркнул важность этого события, отметив: "Мы привлекли к себе выдающихся специалистов и местных лидеров, удвоив численность нашей команды за последний год, и намерены продолжать расширение присутствия в таком перспективном регионе, как Сингапур".

Сингапур, давно зарекомендовавший себя как инновационный центр в регулировании цифровых активов, предлагает благоприятную среду для предприятий и финансовых учреждений, стремящихся использовать преимущества криптовалют для различных целей - от трансграничных платежей до обеспечения ликвидности и цифровых валют центральных банков.

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Важным компонентом успеха Сингапура на этом поприще является четкость регулирования, обеспечивающая доверие и безопасность для предприятий и учреждений, которые вступают в мир криптографических решений. В то время как некоторые страны придерживаются осторожного подхода к криптовалютным инновациям, Сингапур активно готовится к будущему, сохраняя свою пионерскую роль в этой динамично развивающейся отрасли.