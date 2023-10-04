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CriptoB
Бывшего следователя заочно арестовали за взятку в биткоинах на 7,3 млрд рублей
Очередной московский правоохранитель попался за получение взятки в биткоинах ― заместитель начальника следственного отдела СКР по Тверскому району столицы Дмитрий Губин получил 2 718 BTC

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Последний скандальный случай в рядах московских правоохранителей связан с заместителем начальника следственного отдела СКР по Тверскому району, Дмитрием Губиным, который был пойман на получении взятки в сумме 2 718 BTC в криптовалюте Bitcoin. Согласно Главному следственному управлению СКР, он был частью преступной группы, включая своего начальника Марата Тамбиева и следователя Кристину Ляховенко. Ранее Тамбиева арестовали по обвинению в получении взятки в размере 1 032 BTC (что составляет 1,6 миллиарда рублей). Однако Губин скрывается за границей, и все юридические действия ведутся в его отсутствие.

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Губину предъявлены обвинения согласно частям 6 статьи 290 и части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающихся получения взятки в особо крупном размере и превышения должностных полномочий соответственно. 17 августа его объявили в федеральный розыск, а 25 сентября - в международный. После вынесения ордера на арест, Губин может быть разыскиван силами Интерпола.

Правоохранительные органы утверждают, что эти три следователя сформировали преступную группировку и получали крупные взятки от фигурантов различных уголовных дел. Тамбиев вместе с подчиненными подвергаются обвинениям в 14 эпизодах, а адвокат Роман Мейер, действуя в качестве посредника, причастен к 13 эпизодам. Кроме того, Губин и Ляховенко умышленно не предприняли меры по конфискации более 5 200 BTC, принадлежащих хакерской группе Infraud Organization.

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Как уже сообщалось, бывший сотрудник ФСБ Максим Жижкун был осужден на пять лет лишения свободы за уклонение 25 миллионов рублей, включая криптовалюту, у находящегося под следствием хакера.

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