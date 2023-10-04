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CriptoB
Министр экономики Аргентины: «Цифровая валюта ЦБ победит инфляцию в стране»
Министр экономики и кандидат в президенты Аргентины Серхио Масса пообещал в случае своей победы на выборах запустить цифровую валюту центрального банка (CBDC), чтобы решить проблему инфляции в стране

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Министр экономики Аргентины и потенциальный кандидат в президенты, Серхио Масса, обязуется запустить цифровую валюту Центрального Банка, если победит на предстоящих выборах. Он считает, что это решение может стать эффективным ответом на проблему инфляции, ставшую огромной заботой для страны. Кроме того, Масса выразил намерение разработать законы, направленные на борьбу с отмыванием денег. Это позволит людям свободно использовать свои зарубежные средства в Аргентине, избегая новых налогов.

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Он призывает к постепенному отходу от долларизации, призывая граждан защищать национальную валюту. Взгляд Массы утверждает, что государственный стейблкойн может стать ключевым моментом в решении проблемы инфляции, которая волнует Аргентину на протяжении многих лет.

В настоящее время Аргентина находится на начальном этапе исследования возможностей цифрового песо. Масса подчеркивает, что более ста стран уже изучают потенциал Цифровой Валюты Центрального Банка, при этом примеры успешных моделей уже существуют в центробанках Норвегии и Швеции. Также, Бразилия рассматривает возможность запуска государственного стейблкоина, что может укрепить торговые связи с Аргентиной.

Основной оппонент Массы, лидер политической коалиции "La Libertad Avanza", Хавьер Милей, предлагает альтернативный подход. Он планирует долларизировать экономику и отказаться от цифровой валюты Центрального Банка, так как считает центробанки неэффективными. Милей поддерживает биткоин, считая его естественной реакцией на действия "мошенников из центральных банков". По его мнению, аргентинское песо позволяет политикам обманывать аргентинцев через инфляцию.

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Следует также отметить, что в 2020 году Центральный Банк Аргентины совместно с крупными банками Santander и BBVA провел тестирование клиринговой системы, основанной на смарт-контрактах RSK от разработчика IOV Labs.

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