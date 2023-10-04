По данным Immunefi, за третий квартал 2023 года количество взломов и мошенничеств в криптоиндустрии выросло сразу на 153% ― с 30 инцидентов за аналогичный период 2022 года до 76 в 2023 году

По данным компании Immunefi, за третий квартал текущего года количество инцидентов в криптосфере возросло на 153%. Если в аналогичный период 2022 года было зафиксировано 30 инцидентов, то в 2023 году этот показатель возрос до 76.

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Эксперты отмечают, что с начала года хакеры и мошенники сумели похитить $1,39 млрд. Из этой суммы, $685 млн были украдены в третьем квартале текущего года. Лидирующую позицию в объеме украденных активов удерживают хакеры. В прошлом квартале ими было похищено $662 млн, в то время как мошенники смогли получить лишь $22 млн.

Один из крупнейших инцидентов произошел 25 сентября, когда хакеры атаковали проект Mixin, похитив около $200 млн. Также значительным оказался взлом проекта Multichain, где украдено $126 млн. Группа Lazarus из Северной Кореи заработала $208 млн в рамках целой серии атак за квартал, что составляет 30% всех убытков за этот период.

Большая часть похищенных средств пришла из проектов DeFi, с долей 72,9%. Наиболее привлекательными целями для взломов остаются сети Ethereum (42,7%) и BNB Chain (30,5%).

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Аналитики компании CertiK подчеркнули, что сентябрь текущего года стал рекордным месяцем по объему похищенных средств из криптовалютных проектов.